كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريمة قتل" تبرز قضية العنف ضد المرأة في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت جريمة قتل تعرضت لها فتاة تركية في إبراز مشكلة العنف ضد المرأة المتزايد في تركيا بعد ان أقام لها اصدقاؤها حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والانترنت للبحث عن العدالة من أجل الفتاة.

كانت سولي، تدرس في جامعة في أنقرة، عملت بدوام جزئي لتمويل دراستها، وكانت في مكتب عملها في وقت متأخر من مساء يوم ما مع رئيسها وصديقه، تم العثور على جثتها في وقت لاحق من تلك الليلة خارج المبنى ، بعد أن سقطت أو ألقيت 20 طابق أسفل.

تم استجواب الرجلين وإطلاق سراحهما، مدعياً أنها انتحرت، لذلك أقام أصدقاؤها بحملة على وسائل التواصل الإجتماعي جنبا إلى جنب مع الهاشتاج "الدعوة للعدالة".

وأفادت صحيفة "حريات ديلي نيوز" أن تشريح الجثة أظهر وجود أدلة على ممارسة الجنس القسري والحمض النووي الخاص بمديرها تحت أظافر أظافرها، وفي النهاية تم اتهام الرجلين وهما الآن قيد المحاكمة.

Advertisements

ويقول محامي عائلة سولي، متحدثاً من أنقرة ، إن القضية ترمز إلى كيفية معاملة الضحايا من الإناث.

ستكون قضية سولي واحدة من بين العديد من النشطاء الذين يجلبون النشطاء إلى الشوارع اليوم في اليوم العالمي للمرأة لإلقاء الضوء على العنف ضد المرأة.

وذكرت منظمة غير حكومية نسائية تركية أن هناك ارتفاعًا مطردًا في عدد النساء اللواتي قُتلن، وتقول إن هناك زيادة بنسبة 75٪ في الذين قتلوا على يد قريب أو شريك من عام 2013 إلى عام 2017.

وتضع الحكومة أرقام أقل، حيث يقول النشطاء إن جزءًا من ارتفاع نسب تلك الجرائم هو دفع الحكومة التركية نحو المحافظة والعقلية الأبوية للمجتمع.

