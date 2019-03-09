كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواليد 1903.. بعد تكريم "جينيس" لأكبر معمرة فى العالم.. "أعيش أجمل لحظات حياتى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تكريم مسنّة يابانية تبلغ من العمر 116 عاماً اليوم السبت، كأقدم شخص حي في العالم من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

واعترفت الهيئة العالمية للسجلات القياسية، رسميًا بـ"كين تاناكا" في احتفال في دار لرعاية المسنين حيث تعيش في فوكوكا، في جنوب غرب اليابان.

وكانت عائلتها وعمدة مدينتها حاضرين للاحتفال، حيث تم تسليم المتقاعدة المريضة بالسرطان، الشهادة المؤطرة من قبل مسؤول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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وردا على سؤال حول أي جزء من حياتها ستستمتع أكثر، قال تاناكا: "الآن".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ولدت تاناكا في الثاني من يناير عام 1903، وهى السابعة من بين ثمانية أولاد، وتزوجت من "هيديو تاناكا" في عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت طفلًا آخر.

وعادة ما تستقظ المعمرة في الساعة 6 صباحاً، وتشغل عقلها بدراسة الرياضيات، وقد أرجعت في السابق طول عمرها إلى شهيتها القوية، حيث تروق لها الحلوى والقهوة والمشروبات الغازية، كما أشاد ابنها الكبير، جاري فوناكوشي، بروحانية تاناكا وإيمانه.