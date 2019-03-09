عصبة الأبطال – التعادل السلبي ينهي مباراة الوداد وأسيك ميموزا

انتهى الشوط الأول من مباراة الوداد البيضاوي أمام مضيفه أسيك ميموزا الإفواري، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “هوفييت بوانيي” في العاصمة الإفوارية أبيدجان، برسم خامس جولات المجموعة الأولى من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.
واحتكر الفريق المغربي الكرة طيلة دقائق النصف الأول من المباراة، في محاولة للوصول للجارس الإفواري، غير أن محاولات كل من محمد أوناجم، أيمن الحسوني، وإسماعيل الحداد، لم تعرف طريقها للشباك، ولم تشكل أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.
في الجهة المقابلة، اعتمد أسيك ميموزا، على الهجمات المضادة بالإضافة إلى الكرات الثابتة، وهي التي كادت أن تؤتي أكلها في أكثر من مناسبة لولا الحظ، وتسرع المهاجمين.
لينتهي النصف الأول كما بدأ بدون أهداف.
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