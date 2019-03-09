الرميد: ما الحب إلى للحبيب الأول.. والشوق قائم لارتداء بذلة المحامي- فيديو

استعان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ببيت شعري من أشهر ما قاله الشاعر العربي أبو تمام في الحب، وذلك للتعبير عن مدى تعلقه بمهنة المحاماة، التي فارقها منذ تقلده المنصب الحكومي، قبل أكثر من سبع سنوات.

وقال الرميد، في افتتاح المؤتمر الوطني الثالث، لمنظمة “محامون من أجل العدالة”، صباح اليوم السبت بالرباط، “لا بأس أن أقول أن بيني وبين مهنة المحاماة، ما بين الشاعر ومن قال فيها (نَقِّلْ فُؤادَكَ حَيثُ شِئتَ مِن الهَوى — ما الحُبُّ إلاّ للحَبيبِ الأوَّل).

وأضاف: “بالفعل انتمائي للبرلمان لثلاث ولايات متتابعة للبرلمان، وللحكومة لسبع سنوات، لن ينسيني انتمائي إلى أشرف مهنة وأنل مهنة”.

وقال أيضا، “لذلك الحنين إلى المحاماة قائم ومستمر، والشوق لارتداء بذلتها قائم أيضا”.