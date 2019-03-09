رافعون شعار “ما تقيسش أستاذي”..تلاميذ يقاطعون الدراسة تضامنا مع المتعاقدين-صور

عرفت ثانوية محمد السادس بخنيفرة، صباح اليوم السبت 9 مارس، وقفة لتلاميذ الثانوية تضامنا مع الأساتذة المتعاقدين.

وقال عزيز عقاوي ل “اليوم 24” وهو أستاذ بالثانوية وناشط حقوقي، إن التلاميذ قاطعوا الدراسة صباح اليوم تضامنا مع الأساتذة المتعاقدين، حيث رفعوا شعارات تضامنية من قبيل “متقيسش أستاذي” و”كلشي كحل ديرو شي حل”، وشعارات أخرى.

وأضاف نفس المتحدث، أن تضامن التلاميذ مع أساتذتهم جراء ما تعرضوا له من قمع خلال احتجاجاتهم، أبان عن حجم الوعي لدى الحركة التلاميذية بالمغرب، خصوصا أنهم مشروع أساتذة الغد.

وتجد الإشارة، إلى أن حملات التضامن مع الأساتذة المتعاقدين، عرفت تفاعلا كبيرا من الأساتذة والتلاميذ أيضا، ومن المنتظر أن تتواصل هذه الحملات في الأيام القادمة مع دعوات للإضراب.