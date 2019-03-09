مع تصدرهم للمظاهرات.. الجزائر تعجل بمنح الطلبة عطلة الربيع وتمددها لحوالي شهر

قررت الحكومة الجزائرية بشكل مفاجئ تقديم موعد عطلة الربيع إلى يوم غد الأحد 10 مارس، مع توسيع مدتها من 15 إلى 25 يوما، وفقا لما تضمنه بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء في البيان الذي تناقلته صحف محلية أنه “تحدد العطلة الجامعية الفصلية للسنة الجامعية 2018-2019 بالنسبة لفصل الربيع ابتداء من يوم الاحد 10 مارس، الى الرابع من أبريل.

وكانت الوزارة قد حدد في وقت سابق من بداية الموسم الدراسي عطلة فصل الربيع من 21 مارس إلى غاية 5 أبريل.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي ينظم فيه الطلبة المسيرات والمظاهرات ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة انطلاق من الحرم الجامعي في مختلف الولايات.

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ومنذ بداية المسيرات للمطالبة بالتغيير، شهدت مختلف الجامعات على غرار الجامعة المركزية، وكلية الطب والحقوق بالجزائر العاصمة، وأيضا مختلف جامعات البلاد مظاهرات ومسيرات منظمة بطريقة محكمة.

ولم تورد وزارة التعليم العالي أسباب تقديم موعد عطلة الربيع غير أنها ستحد من إمكانية تجمع الطلبة داخل الحرم الجامعي والانطلاق منه في مظاهرات أو مسيرات ضد العهدة الخامسة، بحسب الإعلام المحلي.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد تقدم مؤخرا بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.