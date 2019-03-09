انت الان تتابع تفاصيل خبر العثور على قذيفة هاون بحوزة دبلوماسي أمريكي بمطار موسكو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 06:46 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأجهزة الأمنية في مطار موسكو عثرت على قذيفة هاون بحوزة أحد الدبلوماسيين الأمريكيين، أثناء محاولته نقلها إلى بلاده، متهمة واشنطن بمحاولة اختبار نظام ضمان الأمن في روسيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم السبت: "تم صباح اليوم 9 مارس وعند المدخل إلى الجناح D التابع لمطار شيريميتيفو موسكو الدولي، وخلال فحص حقائب موظف في السفارة الأمريكية، رصد جسم شبيه بقذيفة هاون".

وأضافت الخارجية الروسية: إن "خبراء في المتفجرات جرى استدعاؤهم إلى المكان، وتوصلوا إلى أن الجسم هو قذيفة هاون مزودة بصاعق، لكنها لا تضم مواد متفجرة رغم أن آثارها موجودة داخل هيكل القذيفة".

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وبينت أن موظف السفارة الأمريكية قد انتهت فترة مهمته في روسيا وكان يتوجه إلى نيويورك.

وأوضحت أن الدبلوماسي الأمريكي علل سبب وجود القذيفة معه خلال سفره، "لإضافتها إلى مقتنياته الشخصية"، مشيرةً إلى أنه "لم يتم اعتقاله، وتم تسهيل سفره إلى نيويورك بعد ساعات دون القذيفة".

وذكرت الخارجية أنها أبلغت السفارة الأمريكية بالحادث من قبل إدارة الداخلية الروسية في مطار شيريميتيفو، قائلةً: "نأمل في أن توضح لنا سلوك موظفها".