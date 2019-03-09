أمل القبيسي تبحث في المغرب سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

تبحث الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي مع كبار المسؤولين ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين في المغرب، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة، وذلك في زيارتها إلى المملكة المغربية، التي بدأت اليوم السبت.



ووصلت الدكتورة أمل القبيسي إلى مطار الرباط الدولي على رأس وفد من المجلس يشارك أيضاً في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة 11-14 مارس/ آذار 2019.

ومن المقرر، أن تعقد رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، والوفد المرافق لها، لقاءات مع عدد من رؤساء البرلمانات المشاركين في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وشددت الدكتورة أمل القبيسي على أهمية هذه الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات القوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية من تقدم ونماء، لمناقشة السبل الكفيلة بالدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، في ظل ما تشهده دول المنطقة والعالم من أحداث وتطورات تتطلب العمل الفاعل على كافة الصعد واستثمار الدور المهم للبرلمانات في هذه المجالات.



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وأكدت أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، حيث تهدف إلى تعزيز وترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن المملكة المغربية شريك استراتيجي للدولة، كما أن المغرب من الدول ذات الأولوية في استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي لتوطيد علاقات التفاهم والتعاون معه وتبادل وجهات النظر، وتنسيق الرؤى والمواقف المشتركة حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك والانطلاق بأوجه التعاون والتفاهم لأفاق أوسع.



وشددت الدكتورة أمل القبيسي أيضاً على أن "المجلس الذي وضع أول استراتيجية برلمانية منذ تأسيسه لتحقيق رؤية وطموحات قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات، وليكون مجلسا فاعلا ومتفاعلا مع اهتمامات وتطلعات شعب الإمارات، يحرص على مواكبة توجهات الدولة وسياستها الخارجية من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصر أساسي في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت".



وقالت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون على مستوى العمل البرلماني والتشريعي والتنسيق في المنتديات والمحافل الدولية خاصة الاتحاد البرلماني الدولي، والتأكيد على دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التعاون في جميع المجالات والتشاور والتنسيق حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تناول ما حققته الدولة من تقدم في المؤشرات الدولية، والمساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها ووقفها إلى جانب اللاجئين وتقديم مختلف الدعم لهم في مختلف دول العالم.

