الان تتابع الشرطة البريطانية تغلق شوارع في وسط لندن بسبب بلاغ عن سيارة مشبوهة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أغلقت الشرطة البريطانية طريقاً قريبة من جسر وستمنستر في لندن بعد بلاغ بوجود سيارة مشبوهة. وكتب حساب الشرطة على موقع “تويتر” اليوم، إن “الشرطة في مكان الحادث في فيكتوريا إمبانكمنت بعد بلاغات حول وجود سيارة مشبوهة”، وأضاف حساب الشرطة “الطريق مغلق في هذه المنطقة”.

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