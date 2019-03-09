تصعيد حوثي جديد يؤكد إنهيار إتفاق السويد

أكد تصعيد عسكري جديد لميليشيا الحوثي الإنقلابية، إنهيار إتفاق ستوكهولم، الذي إنبثق عن المشاورات التي إستضافتها السويد بين الشرعية والميليشيات، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث .

ونشر موقع (سبأنت) التابع للميليشيات، تصريحاً لما يسمى وزير الدفاع في حكومتهم غير المعترف بها دولياً، محمد العاطفي، تضمنت تهديدات لقوات الشرعية والتحالف العربي .. زاعماً عدم تحقيق تلك القوات أية انتصارات عسكرية أو سياسية على الأرض .

وحمل تصريح العاطفي تحذيرات وتهديدات وإتهامات ومزاعم تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الميليشيات تريد إستمرار الحرب ورفضها للسلام أو تنفيذ أي إتفاقات تفضي إلى إنهاء الحرب .

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وتوعد العاطفي بالرد وإستخدام ما أسماها "الخيارات الدفاعية والهجومية"، زاعماً وجود مفاجآت وقوة فاعلة سيتم استخدامها في قادم الأيام وفي الوقت المناسب على حد قوله .

وأكد وزير الدفاع في ختام تصريحه أن العدوان مهما طال زمنه وازداد في طغيانه وجرائمه فإن مصيره الحتمي الهزيمة والاندحار شاء أم أبى، والدروس والعبر شاهدة وبارزة أمام كل ذو بصر وبصيرة.

ويرى مراقبون أن الميليشيات تحاول من خلال هذه التصريحات إخفاء إنكسارها وهزائمها المتكررة لرفع معنوية مقاتليها التي تتدهور يوماً بعد يوم .. لافتين إلى أن الميليشيات باتت تعيش مرحلة إنهيار كبيرة وينتظرها ضغط دولي لعرقلتها تنفيذ بنود إتفاق السويد .