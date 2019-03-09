شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا: التماس بوضع الرئيس الجزائري تحت الوصاية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (جنيف)قدّمت محامية سويسرية إلتماساً إلى محكمة مختصة، تطالب فيه بوضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حالياً للعلاج، تحت الوصاية حفاظاً على سلامته الشخصية.
ويأتي الإلتماس مع استمرار التظاهرات في الجزائر ضد ترشيح بوتفليقة البالغ 82 عاماً لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 18 أبريل.
وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري في منظمة «محامون بلا حدود» في الإلتماس، إن الوضع «الصحي الهش» لبوتفليقة يجعله عرضة لـ«التلاعب» من جانب المقرّبين منه.
وتم تقديم الإلتماس بإسم مواطنة جزائرية لم يكشف إسمها.
كانت هذه تفاصيل خبر سويسرا: التماس بوضع الرئيس الجزائري تحت الوصاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.