شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا: التماس بوضع الرئيس الجزائري تحت الوصاية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (جنيف)

قدّمت محامية سويسرية إلتماساً إلى محكمة مختصة، تطالب فيه بوضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حالياً للعلاج، تحت الوصاية حفاظاً على سلامته الشخصية.

ويأتي الإلتماس مع استمرار التظاهرات في الجزائر ضد ترشيح بوتفليقة البالغ 82 عاماً لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 18 أبريل.

وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري في منظمة «محامون بلا حدود» في الإلتماس، إن الوضع «الصحي الهش» لبوتفليقة يجعله عرضة لـ«التلاعب» من جانب المقرّبين منه.

وتم تقديم الإلتماس بإسم مواطنة جزائرية لم يكشف إسمها.