شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي أمريكي في روسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)

أعلنت السلطات الروسية اليوم (السبت)، العثور على قذيفة هاون لا تحتوي على مواد متفجرة في حقيبة دبلوماسي معتمد لدى السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية، بينما كان يستعد لاستقلال طائرة من مطار موسكو متجهة إلى نيويورك.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها: إن عناصر الأمن عند مدخل مطار شيريميتييفو -الأهم في البلاد- في موسكو، كشفوا وجود جسم معدني يشبه قذيفة هاون داخل حقيبة تابعة لموظف في سفارة الولايات المتحدة.

واضاف المصدر نفسه أن «خبراء المتفجرات أكدوا أنها بالفعل قذيفة هاون مجهزة بصاعق، ولكن من دون مواد متفجرة، واصفاً الحادث بـ»الاستفزاز".

وتابع بيان الخارجية الروسية: «يبدو أن الولايات المتحدة تحاول اختبار فعالية الإجرءات الأمنية لروسيا، ليس من الخارج، بل أيضاً من الداخل وعبر موظفين في سفارتها».