شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع شهيد في غزة.. وإسرائيل ترد على حماس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (غزة)

شيع في قطاع غزة، اليوم (السبت)، جثمان الشاب تامر عرفات (23 عاماً)، الذي قتلته القوات الإسرائيلية في اليوم السابق، خلال الاحتجاجات الأسبوعية على حدود قطاع غزة.

وجابت جنازة الشهيد شوارع مدينة خان يونس في جنوب القطاع، وحمل المشيعون النعش ملفوفاً بعلم منظمة التحرير الفلسطينية (فتح).

من جهة ثانية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أنه قصف عدة مواقع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، رداً على إطلاق قذيفة من القطاع صوب إسرائيل مساء أمس (الجمعة).