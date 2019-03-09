شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع شهيد في غزة.. وإسرائيل ترد على حماس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (غزة)شيع في قطاع غزة، اليوم (السبت)، جثمان الشاب تامر عرفات (23 عاماً)، الذي قتلته القوات الإسرائيلية في اليوم السابق، خلال الاحتجاجات الأسبوعية على حدود قطاع غزة.
وجابت جنازة الشهيد شوارع مدينة خان يونس في جنوب القطاع، وحمل المشيعون النعش ملفوفاً بعلم منظمة التحرير الفلسطينية (فتح).
من جهة ثانية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أنه قصف عدة مواقع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، رداً على إطلاق قذيفة من القطاع صوب إسرائيل مساء أمس (الجمعة).
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع شهيد في غزة.. وإسرائيل ترد على حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.