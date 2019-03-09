شكرا لقرائتكم خبر عن محتجو «السترات الصفراء» يبحثون عن زخم جديد لتحركهم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)يأمل محتجو «السترات الصفراء» في فرنسا، اليوم (السبت)، بمنح زخم جديد لتحركهم المناهض للسياسة المالية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون، عبر التظاهر في جميع أنحاء البلاد، والاعتصام قرب برج إيفل في العاصمة باريس، ومحاولة دمج كلّ التحركات في المدن الفرنسية، علماً بأنه السبت السابع عشر للحركة.
وكان المحتجون أطلقوا تحركهم للمرة الأولى في 17 نوفمبر، وعلى مدى أربعة أشهر أخذ عدد المتظاهرين في التراجع، حتى وصل في الثاني من شهر مارس الحالي إلى اقل من أربعين ألفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجو «السترات الصفراء» يبحثون عن زخم جديد لتحركهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.