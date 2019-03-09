شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم العطلة الدراسية لاحتواء المظاهرات الطلابية في الجزائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)

أمرت السلطات الجزائرية اليوم (السبت) بتقديم عطلة الدراسة الجامعية، في محاولة على ما يبدو لإضعاف الاحتجاجات التي يقودها الطلبة منذ أسبوعين ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء قرار وزارة التعليم العالي بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المحتجين إلى وسط العاصمة، للاحتجاج على حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاماً، في أكبر مظاهرة بالجزائر العاصمة منذ 28 عاماً.

وقالت الوزارة في مرسوم إن عطلة الربيع الدراسية ستبدأ غدا (الأحد)، أي قبل 10 أيام من موعدها المحدد في 20 مارس، دون إبداء أسباب.