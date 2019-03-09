شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات للحكومة والمعارضة في فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس) دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان غوايدو مؤيديهما إلى التظاهر اليوم (السبت)، في شوارع البلاد، التي واجهت للتو انقطاعاً غير مسبوق للتيار الكهربائي، وسط اتهام كل طرف للآخر بمسؤولية ذلك.

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان غوايدو مؤيديهما إلى التظاهر اليوم (السبت)، في شوارع البلاد، التي واجهت للتو انقطاعاً غير مسبوق للتيار الكهربائي، وسط اتهام كل طرف للآخر بمسؤولية ذلك.

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