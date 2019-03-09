التحالف الدولي يقصف أنفاقا وخنادق لداعش في بلدة الباغوز السورية

أ ش أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت 9 مارس، بأن طائرات التحالف قصفت أنفاقا وخنادق يعتقد أن مسلحين من تنظيم داعش لايزالون يختبئون فيها في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

وأضاف المرصد، وفقا لقناة “الحرة” الأمريكية، أن القصف جاء لإجبار من تبقى من مسلحي التنظيم على الاستسلام لقوات سوريا الديمقراطية التي تواصل عمليات تمشيط المناطق التي تقدمت فيها بالجيب الأخير للتنظيم بالمزارع المحاذية لضفة نهر الفرات.

وأشار المرصد إلى أن مجموعة من 300 عنصر من التنظيم تمكنوا من عبور نهر الفرات إلى الجهة المقابلة التي يسيطر عليها الجيش السوري وتسللوا إلى جيب للتنظيم في البرية السورية.

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