شكرا لقرائتكم ميليشيا الحوثي تنكل بقبائل حجور.. إعدامات واعتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية" أن ميليشيات الحوثي نفذت حملة اعتقالات وإعدامات جماعية ضد أبناء قبائل حجور في منطقة العبيسة.

وأوضحت مصادر قبلية أن الميليشيات أعدمت 5 من أبناء القبائل اختطفتهم من منزل أمين عبدالله النشمة، كما شنت حملة اعتقالات طالت العشرات وحولت مستوصف العبيسة إلى سجن للمعتقلين.

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إلى ذلك، تواصلت عمليات المداهمة واقتحام المنازل في حملة تفتيش واسعة داخل قرى بلدة العبيسة، بحثا عن مقاتلين من أبناء القبائل.

كما أقدمت ميليشيات الحوثي على تفجير أكثر من عشرين منزلا من منازل آل النشمة.

وأتت تلك الإعدامات بعد أن أعلنت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد ميليشيات الحوثي، انطلاقاً من غرب مديرية كشر.