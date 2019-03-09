شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يفتتح معرضا للصور بمقر الوفد بمناسبة مئوية ثورة 1919.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، منذ قليل، معرض الصور الذى جهز بمقر الحزب احتفالا بمرور مائة عام على ثورة 1919.

وحرص عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد، على التقاط صورا تذكارية به خلال الاحتفال بمئوية ثورة 19 الْيَوْمَ.

وجاء على رأس الحضور كل من بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، فؤاد بدراوى، سكرتير عاما لحزب، وعبد العزيز النحاس، وياسر الهضيبى، وطارق تهامى، وسفير نور، أعضاء الهيئة العليا.

من جانبه قال شريف عارف، القائم على تنظيم احتفال الوفد، إن الوفد ينظم مشروعا كبيرا داخل الوفد لتوثيق الحركة الوطنية المصرية، مضيفا أنها ليست ثورة 19 فحسب بل يتضمن المشروع إصدار مجلد تذكارى بانورامى يحكى بالصور الثورة وثمارها من 1919 حتى 1952.

وأكد عارف، على أن الهدف من هذا المشروع هو التأكيد على أن التاريخ متصل وليست جزر منعزلة، مضيفا أنه يعد فيلما سينمائيا كبيرا، سيكون اسمه الثورة الأم يتحدث فيه محمود اباظة وهانى النقراشى نجل محمود النقراشى ونبيل ذكى عّن التحول الذى شهدته. Advertisements

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