شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون العربية بالمصريين الأحرار: استعادة قيمة الهوية المصرية يعلو بمصر للريادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام رأفت، رئيس لجنة الشئون العربية بحزب المصريين الأحرار، إن استراتيجية الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل تبّنت العمل الجاد على استعاده مفهوم الهوية المصرية وناقشت فى ورش عمل مشتركة مع مركز الدراسات الإستراتيجية للحزب ولجنة الثقافة والإعلام الأمر لإعداد توصيات بهذا الشأن.

وأضاف رأفت فى بيان صادر عن الحزب، أن اللجنة ارتكزت أعمالها على ترسيخ المفاهيم المصرية والحفاظ على العادات والتقاليد الموروثه وبخاصة لأبناء المصريين فى الخارج بالدول العربية وغيرها.

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وأوضح أن المحاور التي تمت مناقشتها داخل ورش العمل كانت حول آثار ونتائج تعديل مفهوم الخطاب الديني واستعادة القيم والأخلاق والتي نادت بها كافة الأديان السماوية؛ ودورالتعليم والمعلم المصري بالخارج حتى يكون خير سفير لمصر خارجيًا لنقل مفهوم وقيمة الهوية المصرية والمبادئ وغيرها.

وأشار إلى أن المناقشة تناولت دور منظمات المجتمع المدني في مساعدة المؤسسات الحكومية المصرية داخليا وخارجيا لنقل المفهوم الصحيح للهوية المصرية على أكمل وجه.

كما أكد رئيس لجنة الشئون العربية أن نشر مفهوم القيم والأخلاق والمبادئ المصرية على مستوى العالم هو أكبر رد على الدعوات المسيئة والهاشتاجات التي تضر بحملات الاستقرار والبناء التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة والتي ظهرت أمام العالم أجمع من خلال استضافة المؤتمرات والمنتديات والندوات العالمية والعربية والافريقية على أرض مصر والتي من شأنها أن تعود مصر لريادتها الاقليمية والدولية