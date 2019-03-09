صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغا ذكرت فيه ان "ستقوم بلدية الدكوانة باعمال صيانة وتركيب الانارة على الطريق الممتد من ساحة الدكوانة_ النافعة وصولا الى الصالومي، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، لغاية الساعة الثانية بعد الظهر من تاريخ ١٠/٣/٢٠١٩ ، وستؤدي هذه الاشغال الى منع السير على الطريق المذكور وتحويله الى الطرقات الفرعية المجاَورة.
وطلب بلاغ قوى الامن من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام .
كانت هذه تفاصيل خبر منع السير غدا على طريق عام الدكوانة بسبب اعمال صيانة وتركيب الانارة على الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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