قوى الامن: توقيف عصابة سرقة مولدات كهربائية في زحلة

أفادت المديررية العامة لقوى الامن الداخلي بظانه "بتاريخ 5 / 3 / 2019 توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الاقليمي، حول اقدام المدعو: ع. ر. من مواليد عام 2002 لبناني) على سرقة مولد كهربائي من محطة الناصرية ونتيجة الرصد والمتابعة و بناء لاشارة القضاء المختص، تم توقيفه في بلدة تمنين وبالتحقيق معه بحضور مندوب الأحداث اعترف باديء الأمر بإقدامه على مساعدة شخصين على سرقة مولد كهربائي في محلة الناصرية بالكسر و الخلع. ثم عاد واعترف بقيامه بعدة سرقات برفقة الشخصين المذكورين بينها سرقة كابل كهربائي و كابلات و رادياتيرات و بطاريات و مازوت و غيرها، من ضواحي زحلة، وهما م. أ من مواليد عام 1993 لبناني وس. ط. موقوف لدى مفرزة زحلة القضائية زهو موقوف لدى مفرزة زحلة القضائية وتم توقيف م. أ. و باستماعه انكر ما نسب اليه وفاقاً لإعترافات الاول، لكن بعد مقابلتهما اعترف باشتراكه معهما بعدة سرقات وضبط بحوزة م. أ. كمية من حشيشة الكيف و الكبتاغون وورق لف السجائر، معترفا بتعاطيها لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين تعرضوا لسرقات مماثلة الاتصال بمفرزة استقصاء البقاع على الرقم 08/811429 او الحضور الى مركز المفرزة الكائن في سريا زحلة وتمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".