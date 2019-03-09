جريصاتي التقى جعجع: الزيارة تندرج بإطار بيئي ووجدنا مساحات مشتركة كبيرة بيننا

أكّد وزير البيئة فادي جريصاتي، عقب زيارته رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، أنّ "زيارة "الحكيم" كانت ضروريّة وتأتي في إطار الجولات الّتي أقوم بها على جميع القيادات، من أجل الوقوف عند آرائهم والتشارك معهم في الخطط الّتي يتمّ تنفيذها"، واضعًا الزيارة في إطار بيئي "بإمتياز".
ولفت إلى "أنّه استمع إلى توجيهات جعجع في موضوع البيئة"، مبيّنًا "أنّنا وجدنا مساحات مشتركة كبيرة في ما بيننا، وهذا الأمر يدعو للإطمئنان، ويفتح الباب أمام تعاون كبير جدًّا في موضوع البيئة".
وأعلن جريصاتي أنّ "الإجتماعات مع جعجع ستكون متتالية"، موضحًا "أنّه استطاع عرض بعض الخطط الّتي يزعم القيام بها عليه، وكان هناك تقارب بوجهات النظر إزاءها"، معربًا عن أمله أن "تلتقي معنا باقي الأحزاب والكتل في القوانين والمراسيم التّي نزعم إقرارها، باعتبار أنّ التوافق حول هذه المسائل أمر مفيد للبلاد والشعب اللبناني".
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