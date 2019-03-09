سامي الجميل: ملتزمون بمبادئنا وثوابتنا ونعارض وجود والٍ على لبنان

أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في لقاء مع كتائب إهمج "اننا ملتزمون بمبادئنا وثوابتنا، ونعارض وجود والٍ على لبنان، يحجّم البعض ويحدِّد للبعض الآخر حقيبته الوزارية وحجمه وطريقة انتخابه ويملي على الدولة خياراتها، الكتائب حزب مقاوم، يناضل لبناء دولة حرة سيدة مستقلة، حضارية تعددية".

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