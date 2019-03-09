عثور السلطات الروسية على قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي معتمد لدى السفارة الاميركية

أعلنت السلطات الروسية العثور على قذيفة هاون لا تحتوي على مواد متفجرة في حقيبة دبلوماسي معتمد لدى السفارة الاميركية في موسكو، بينما كان يستعد لاستقلال طائرة من مطار العاصمة الروسية متجهة الى نيويورك.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للانباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن عناصر الأمن عند مدخل مطار شيريميتييفو في موسكو "كشفوا وجود جسم معدني يشبه قذيفة هاون داخل حقيبة تابعة لموظف في سفارة الولايات المتحدة". مضيفا أن "خبراء المتفجرات أكدوا أنها بالفعل قذيفة هاون مجهزة بصاعق ولكن من دون مواد متفجرة"، واصفا الحادث بـ"الاستفزاز".

وتابع بيان الخارجية الروسية ان "يبدو أن الولايات المتحدة تحاول اختبار فعالية الاجرءات الامنية لروسيا، ليس من الخارج فحسب عبر شن هجمات استفزازية بواسطة سفن حربية وطائرات على مقربة من حدودنا، بل أيضا من الداخل وعبر موظفين في سفارتها".