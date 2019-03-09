أعلن حزب المحافظين البريطاني أن "بريطانيا لن تقبل مقترح بروكسل لإخراج المفاوضات حول "بريكست" من مأزقها عبر التعامل مع حالة إيرلندا الشمالية كحالة مميزة عن سائر البلاد"، مشيراً إلى أنه "لا نية لنا لعقد اتفاق يعرض وحدة المملكة المتحدة للخطر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب المحافظين البريطاني: لن نقبل أي صفقة مع بروكسل تمس بوحدة بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.