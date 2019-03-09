الخارجية الروسية: دبلوماسي أميركي حاول نقل قذيفة عبر مطار بموسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن "محاولة دبلوماسي أميركي نقل "قذيفة هاون" إلى أميركا عبر مطار بموسكو"، واصفة ذلك بـ"العمل الاستفزازي"، موضحةً أن "موظفي الأمن في مطار "شيريميتيفو" الدولي رصدوا القذيفة في حقائب الدبلوماسي سفارة واشنطن لدى موسكو".

وفي بيان لها، أوضحت الخارجية الروسية أن "إدارة المطار استدعت خبراء متفجرات، وأكدوا أن القذيفة مزودة بصاعق، لكنها مفرغة من المواد المتفجرة"، مشيرة إلى ان "الدبلوماسي الأميركي انتهت مهته في السفارة، وكان مسافرًا إلى نيويورك، وقال لدى توقيفه إنه اشترى القذيفة لضمها إلى مقتنياته الشخصية".

ورفضت تلك الذريعة، متهمة واشنطن بـ"محاولة اختبار نظام الأمن في البلاد عبر عمليات استفزازية داخل البلاد وخارجها، تستهدف قطاعات مختلفة"، لافتةً إلى أن "القذيفة تمت مصادرتها، قبل السماح للدبلوماسي بالمغادرة إلى نيويورك دون عراقيل، مع إبلاغ السفارة بالأمر"، مطالبة بتوضيحات.

وأكدت أنه "من غير الممكن أنه لا يدرك خطورة الأمر، آخذًا بالاعتبار الاهتمام البالغ في إجراءات الأمن بالولايات المتحدة سيما بعد هجمات إرهابية أيلول2001 الإرهابية وذلك يعني أنه أقدم على الخطوة متعمدًا".