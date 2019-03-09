برلماني يشيد بمشاركة وزيرة السياحة فى بورصة برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعرب النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن سعادته بإظهار مصر بتكنولوجيا مختلفة في بورصة السياحة الدولية ببرلين مشيدا بالمشاركة الإيجابية لمصر في هذا الحدث العالمي.

وأكد المسعود، فى بيان له أصدره اليوم، أهمية المشاركة المصرية من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر فى بورصة برلين الدولية للسياحة.

كما أشاد بمشاهدة الآثار المصرية في المعرض الذى يزوره 110 ألف ممن يهتمون بالسياحة في العالم، خاصة أن السياحة الألمانية فى مصر زادت بنسبة 30%، معرباً عن سعادته بالتطور السريع والإيجابي في السياحة المصرية خاصة في هذا الحدث العالمي الذى سيكون له آثار إيجابية على تدفق السياحة العالمية لمصر.

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