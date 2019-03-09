"التعليم": نظام الثانوية المعدل على طلاب الخارج العام المقبل.. و"التابلت" عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام الثانوية المعدل يطبق على الطلاب المصريين المقيمين في الخارج، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2019/2020.

وأوضح شوقي، في تصريحات صحفية، السبت، أن أولياء أمور طلاب الخارج يتكفلون بشراء اجهزة "التابلت" لأبنائهم؛ ليصلهم الامتحان في أي دولة على "التابلت"، والتصحيح إلكترونيا.

وكان الوزير، أعلن تأجيل تطبيق تظام الثانوية المعدل، على طلاب الصف الأول الثانوي المقيمين بالخارج، للعام الدراسي الحالي 2018/2019.​