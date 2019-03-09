أستاذة بالجامعة الأمريكية: ثورة 1919 وحدت المصريين جميعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم

قالت الدكتورة نجلاء سمير، أستاذ مشارك بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة تملك كنزًا مصرياً وهو مكتبة الكتب النادرة بالجامعة.

وأضافت سمير، في كلمتها خلال احتفال الجامعة الأمريكية بمئويتها وإحياء الذكرى المئوية لثورة 1919، اليوم السبت: "نحن نحتفل بثورة الشعب، الثورة التي يمكن أن نقول بلا شك أنها وحدت المصريين من جميع مناحي الحياة معاً، ومن المؤكد أن منظور الطلاب تجاه ثورة 1919 يختلف عن منظور السياسيين والمؤرخين".

وتابعت: "كانت بالفعل طريقة جيدة للاحتفال بثورة 1919 من خلال قيام الطلاب، بخلفياتهم المختلفة، بتحليل هذا الحدث بعد 100 عام لأول مرة بمنظور جديد"، مشيرة إلي أن المعرض يوضح دور الفن في اختراق الحاجز بين الشعب والاحتلال البريطاني.

وناقشت سمير، تطور فكرة الفصل الدراسي الذي تقوم بتدريسه للطلاب من مادة عن تصميم التغليف إلى معرض، قائلة "قمنا بمراجعة 10 تصميمات للأرشيف الموسيقي من قبل الطلاب، وتم اختيار تصميم الطالبة هيلين باخوم باعتباره أفضل تصميم يصلح لإنتاج مائة نسخة محدودة من أرشيف الأغاني الذي تم تجميعه، وقدم كل طالب تصميمًا للتغليف و 23 عمل فني لألبومات الأغاني التي تم إنتاجها".

وأوضحت سمير، أن الطلاب استخدموا مصادر مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، ومجموعات من مقتنيات خاصة، كما قاموا بأبحاث تاريخية شاملة وزيارات ميدانية لإنتاج تصميماتهم، قائلة "أظهر هذا المعرض رؤية معاصرة لطلاب التصميم الجرافيكي، عبر عنها بعضهم من خلال فن الملصقات ومن خلال فن القصاصات".