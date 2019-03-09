الهروب الأخير.. سر انتحار شاب شنقا في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة بالجيزة، اليوم السبت، على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بمنطقة الوراق.

تلقى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا بدائرة قسم شرطة الوراق.

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انتقل العقيد محمد عرفان مفتش مباحث القطاع، إلى محل البلاغ، وكشفت المعاينة أن الجقة لشاب يدعى "أحمد.م" عاطل يقيم بمنطقة وراق العرب، يرتدي ملابسه كاملة.

تحريات الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق توصلت إلى أن المتوفى كان على خلاف دائم مع أسرته بسبب إدمانه المواد المخدرة، وأقدم على التخلص من حياتها شنقا.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.