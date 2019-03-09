بمشاركة 6 كليات صيدلة.. انطلاق المؤتمر السابع للبحث العلمي في جامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

نظمت كلية الصيدلة في جامعة المنصورة، اليوم السبت، المؤتمر العلمي السابع تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ناهد العناني، عميد الكلية ورئاسة الدكتورة رشا بروة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بحضور طلاب كليات الصيدلة في جامعات الدلتا وحورس وسوهاج والمنيا والزقازيق.

وضمت هيئة المؤتمر الدكتور غادة سامح، سكرتير المؤتمر، والدكتور أحمد رمضان، زميل الجمعية العلمية و فارما سكول.

ويهدف المؤتمر إلى حث الطلاب على المشاركة في البحث العلمي وتبني رؤيه مصر 2030، حيث يتضمن ورش عمل عن الرنين النووي المغناطيسي يحاضرها الدكتور حسين الصباغ، مدير وحدة الرنين النووي المغناطيسي، وبييولوجيا الخلايا الجذعية من الحبل السري يحاضرها الدكتورة فرحة الشناوي المشرف على مركز الخلايا الجذعية من الحبل السري في الجامعة.