"البيئة" تمنع التسرب الزيتي في النيل جراء حريق مركب المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكدت وزارة البيئة، متاعبة اجراءات إزالة التلوث الناتج عن حادث حريق مركب سياحي على شاطئ النيل بالمعادي، حيث توجهت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية لإدارة الأزمات البيئية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لليوم الثاني على التوالي لمتابعة الموقف والإجراءات المتخذة.

وقالت الوزارة في بيان السبت، إن اللجنة تأكدت من استمرار أعمال فرد الحواجز حول المركب لمنع تسرب السولار من المركب وانتشاره باتجاه التيار، والتأكيد على ملاك المركب باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتأمين أعمال تعويم المركب لعدم تسرب أي تلوث زيتي أثناء التعويم.

وأوضحت أنه تم تحرير محضر بشرطة البيئة بسبب التلوث الناتج عن المركب، وجاري المتابعة لإزالة التلوث تماما واتخاذ الإجراءات القانونية وتقدير قيمة الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث.