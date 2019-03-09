سانا: مقتل وإصابة 21 شخصًا بينهم طفلان في انفجار لغمين من مخلفات داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن 8 مدنيين قُتلوا وأصيب 11 آخرين، نتيجة انفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" في محيط قرية أرك في بادية تدمر.
وكانت الوكالة أفادت، بمقتل طفلين نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، في أرض زراعية بقرية نجم الزهور شمال شرقي سلمية.
وأشار مراسل "سانا" إلى أن المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي، اعتدت بقذيفة صاروخية، على مدينة محردة بريف حماة الشمالي الغربي.
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