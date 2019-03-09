كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الكوبي: الانقطاع الهائل للكهرباء في فنزويلا "هجوما إرهابيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق، اليوم السبت، الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، على حادث انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا، وقال، إن الحادث الذي وقع في محطة الطاقة الكهرومائية في جوري الفنزويلية، والذي أدى إلى انقطاع كبير للتيار الكهربائي في البلاد كان "هجومًا إرهابيًا" ضد شعب فنزويلا.

وكتب دياز كانيل على "تويتر": "إن تخريب الطاقة الكهربائية في فنزويلا هو هجوم إرهابي قذر يهدف إلى تقويض مقاومة الشعب الفنزويلي وتشجيع التدخل العسكري".

وألقى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، باللوم على الولايات المتحدة، التي تدعم المعارضة في الأزمة الفنزويلية الحالية، بل وتخطط لإنشاء ائتلاف من أجل انتقال السلطة، لشن حرب طاقة كهربائية ضد فنزويلا. ومع ذلك، نفت واشنطن أن يكون لها دور في انهيار نظام الكهرباء.

واجتاح انقطاع الكهرباء فنزويلا يوم الخميس، حيث أبلغت شركة الكهرباء الوطنية كوربوريلك عن "تخريب" في مصنع جوري.