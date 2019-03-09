كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو" يتعهد بالرد على "العدوان الإمبريالي" في مظاهرات حاشدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بالرد على أعمال "العدوان الإمبريالي"، حيث تستعد المحافظات للاحتجاجات المؤيدة والمعارضة للحكومة في نفس اليوم.

وقال "مادورو"، اليوم السبت: "الإمبراطورية الأمريكية، مرة أخرى، تقلل من تقدير ضمير وعزم الشعب الفنزويلي. أؤكد لكم أن كل محاولة لإظهار العدوان الإمبريالي ستقابل برد قوي من الوطنيين الذين نحبهم ونحميهم، بشجاعة، ووطننة".

وأشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أنه على الرغم من أن الرئيس الفنزويلي المحاصر لم يحدد أي أسماء، إلا أن تعليقاته كانت تشير على ما يبدو إلى الولايات المتحدة، التي أيدت خصمه السياسي خوان جوايدو.

ودعا "مادورو" إلى مظاهرات حاشدة "مناهضة للإمبريالية" في 9 مارس.