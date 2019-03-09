كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح مطار"نيوآرك الأمريكي" بعد إغلاقه بسبب حريق على متن طائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت السلطات الأمنية فتح مطار "نيوآرك" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وذلك بعد إغلاقه لمدة نصف ساعة وإعلان "حالة الطوارئ" فيه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه جرى إغلاق المطار بعد تصاعد الدخان على متن طائرة، ما أدى إلى إجلاء 89 راكبا وهبوط اضطراري لها، وذلك بحسب السلطات الأمنية في المطار.

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​وقال ستيف كولمان، الناطق باسم سلطة المطار، إن قائد الطائرة المتجهة إلى فلوريدا، طلب الهبوط الاضطراري في المطار الدولي، وهبطت الطائرة بأمان.

وذكر كولمان "سيبقى الركاب في منطقة انتظار في المحطة حتى يمكن تنسيق رحلة أخرى".

من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات أعادت فتح المطار بعد نصف ساعة، وذلك بعد حل الأزمة.