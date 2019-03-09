كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراء صادم للأمريكيين بشأن الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن مواطنو الولايات المتحدة لن يتمكنوا من الدخول إلى منطقة شنجن دون الحصول على تأشيرة جديدة - نظام معلومات وإذن للسفر الأوروبي أو نظام معلومات وإذن السفر الأوروبي ابتداءً من العام 2021.

وتسمح تأشيرة نظام معلومات وتأشيرة السفر الأوروبية، التي تعتبر جيدة لمدة ثلاث سنوات، للأمريكيين بالدخول إلى كتلة الاتحاد الأوروبي كما يشاؤون.

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وللتقدم بطلب الحصول على تأشيرة ETIAS سيحتاج الأمريكيون إلى جواز سفر ساري المفعول، وحساب بريد إلكتروني، وبطاقة ائتمان أو بطاقة خصم، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لموقع ETIAS، فقد اتخذت خطوة لتقديم نوع جديد من التأشيرة من قبل الكتلة، من أجل تحسين الأمن و"لتجنب أي مشاكل أخرى مع الهجرة غير الشرعية والإرهاب".

يأتي هذا، بعد أن أجرى البرلمان الأوروبي تصويتًا يدعم قرار اللجنة بفرض تأشيرات على المواطنين الأمريكيين، في يونيو من العام المنصرم.