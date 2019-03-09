كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: لا يمكن لأي قوة أن تفصل بين إيران والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعلاقة بلاده بالعراق، مؤكدا أنه لا تستطيع قوة في العالم أن تفصل بين الشعبين.

ونقلت وكالة "فارس" عن الوزير الإيراني قوله إنه "لا يمكن لأي قوة في العالم أن تفصل بين الشعبين الإيراني والعراقي".

وتابع ظريف "العراق وإيران صماما الأمان في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا "اليوم بعد زيارتنا الأخيرة للعراق أدركنا أن العلاقة بين الشعبين لن تنفرط، والليلة نحضر للزيارة التاريخية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية، حسن روحاني، للعراق".

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وكان رئيس المكتب الإعلامي في الرئاسة الإيرانية، برويز إسماعيلي، قد أعلن أن "رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقوم يوم الاثنين بزيارة تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين".

وأضاف إسماعيلي، أن روحاني سيصل يوم الاثنين إلى بغداد، وسيجري محادثات ثنائية مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين إيران والعراق.

وتابع "إضافة إلى ذلك، فإن وفدي البلدين، وخلال الاجتماعات المشتركة، وكذلك الاجتماعات الثنائية المنفصلة مع نظرائهم، سيبحثان آخر الأوضاع بشأن الاتفاقات والتعاون فضلا عن الفرص الجديدة لتنمية العلاقات وترسيخها بين البلدين الصديقين الجارين".

كما ذكر أن "نتائج هذه اللقاءات والمباحثات، سيشرحها رئيسا البلدين لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مشترك".