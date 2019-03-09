كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار حكومي مفاجئ بشأن التظاهرات ضد ترشح "بوتفليقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت السلطات الجزائرية بدء العطلة الجامعية الربيعية مبكرا وذلك بعد أسبوعين من تواصل المظاهرات التي يشارك فيها الطلبة بقوة احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت قرارا بنقل موعد العطلة من اليوم العشرين إلى العاشر من مارس الجاري، لتبدأ غدا الأحد.

وستنتهي العطلة الربيعية في الرابع من أبريل المقبل، كما تم تحديد موعد العطلة الجامعية الصيفية من 11 يوليو حتى الثاني من سبتمبر.

ولم تقدم الوزارة أي توضيحات تفسر سبب قرارها.