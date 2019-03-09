كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقاد مسؤول بريطاني بعد وفاة طفل شاميما بيجوم في المعسكر السوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض وزير الداخلية البريطاني، ساجد جافيد، لانتقادات حادة، بعد وفاة طفل المراهقة البريطانية، شاميما بيجوم، في معسكر سوري.

وحسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، قال عضو البرلمان في حزب المحافظين، فيليب لي، اليوم السبت، إنه "قلق للغاية" من تعامل "جافيد" مع القضية.

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وأضاف، أنه من الواضح أن بيجوم، البالغة، 19 عامًا، تحمل آراء بغيضة، والرغبة في الانضمام إلى "داعش"، يتجاوز كل أشكال الفهم، لكنها كانت طفلة ونتاج مجتمعنا.

ومن جانبها، قالت كيرستي ماكنيل، مديرة مؤسسة "أنقذوا الأطفال في المملكة المتحدة"، إنه كان من الممكن تجنب وفاة الطفل.

وكان طفل المراهقة البريطانية شاميما بيجوم، المراهقة البريطانية التي غادرت للانضمام إلى "داعش"، قد توفي طفلها في معسكر سوري.