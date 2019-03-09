كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اليمني يغادر السعودية نهائياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "عدن الغد" نقلا عن مصدر حكومي، قوله إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سيغادر المملكة العربية السعودية بشكل نهائي عائدا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة.

وقال المصدر للصحيفة إن هادي سيعود من الرياض إلى مدينة المكلا حيث يفتتح مطار الريان، ثم يفتتح عددا من المشاريع في حضرموت خلال زيارته، ثم يتوجه إلى مدينة عدن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في قصر معاشيق الرئاسي في عدن، أن تجهيزات تجرى لاستقبال الرئيس هادي، بينها ترتيب مقر الإقامة، مؤكدة أن عودة هادي ستكون نهائية.



جدير بالذكر أن هادي يقيم في العاصمة السعودية منذ عدة أشهر عقب عودته إلى عدن أواخر شهر رمضان الماضي.