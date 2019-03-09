كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وضع عمدة مدينة فورمس الألمانية تحت حماية الشرطة بعد تلقي تهديدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت السلطات الألمانية، عمدة مدينة فورمس الغربية، مايكل كيسل، تحت حماية الشرطة، إثر تلقيه تهديدات، بعد مقتل امرأة شابة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحسب "فوكس نيوز"، فقد دعا عمدة فورمس إلى الهدوء، بعد مقتل المرأة البالغة من العمر 21 عامًا، التي عثر على جثتها بعدة طعنات يوم الأربعاء في منزل والديها.

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وألقي القبض على رجل تونسي يبلغ من العمر 22 عامًا، كان على علاقة بها، يوم الخميس، للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.

دفعت إدانة المشتبه به السابقة، بالسرقة وطلب اللجوء المرفوض، اتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن السلطات لا تفعل ما يكفي لترحيل المجرمين الأجانب.

ويعتزم أصدقاء وأقارب الضحية، عقد مسيرة صامتة على شرف المرأة في وقت متأخر من السبت.