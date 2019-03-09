كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم حزب الله: إسرائيل "خائفة" من حرب جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إن إسرائيل تخاف من حرب أخرى مع جماعته، وإنها غير مستعدة.

وأضاف، في خطاب متلفز، بمناسبة الذكرى الثلاثين لجمعية دعم المقاومة الإسلامية، وهي منظمة لجمع التبرعات تابعة لحزب الله، أن إسرائيل تخاف من حرب جديدة.

وكما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أوضح: "كل يوم تسمع فيه أن إسرائيل ليست مستعدة للحرب بطريقة أو بأخرى، وهذا الأسبوع شاهدت، أن إسرائيل بدأت في استخدام نظام ثاد الأمريكي. إنهم لا يثقون حتى في أنظمة الدفاع الصاروخية التي طوروها بأنفسهم".

ووفق وسائل الإعلام، قد ظهر، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة نشرت بطارية صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية (ثاد) في إسرائيل. سيكون نظام ثاد، الذي يعتبر واحدًا من أكثر الأنظمة تطورًا في العالم، متماشيًا مع الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هذه الخطوة ستجعل الجيش الإسرائيلي "أقوى حتى للتعامل مع التهديدات القريبة والبعيدة من جميع أنحاء الشرق الأوسط".

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وبحسب "نصر الله"، فإن هذا الانتشار يعني أن لدى إسرائيل شكوك حول قدراتها الدفاعية في حالة نشوب صراع جديد.

كما تعهد "نصر الله"، في خطابه، يوم أمس الجمعة، بأن يخرج حزب الله "منتصرًا" مما أسماه "حرب مالية" شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

"ومن جانبها قالت قناة "المنار": "كما كانوا يتوقعون هزيمة حزب الله في العام 2006 وشعروا بخيبة أمل، فإن الأيام القادمة ستشهد انتصار المقاومة في هذه الحرب المالية".

ودعا "نصر الله"، جمعية دعم المقاومة الإسلامية، إلى تعزيز جهودها، قائلاً: إن الحدث الأخير الذي سعى إلى جمع تبرعات للشعب اليمني جمع مليوني دولار.

كما أدان "نصر الله"، العقوبات الأمريكية على حزب الله، والتي استهدفت في شهر نوفمبر أربعة أشخاص مرتبطين بالحركة، وصنفت ابنه إرهابيًا عالميًا و"زعيمًا صاعدًا" للمجموعة.