كشف فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي، قبل قليل، عن التشكيلة الرسمية الرسمية التي ستخوض مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات أبطال إفريقيا، أمام أسيك ميموزا الإيفواري. رضا التكناوتي بدر كادارين عبد اللطيف نصير أشرف داري الشيخ كومارا Advertisements يحي جبران صلاح الدين السعيدي وليد الكرتي محمد أوناجم إسماعيل الحداد أيمن الحسوني

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كانت هذه تفاصيل خبر دوري أبطال إفريقيا..هذه هي التشكيلة الرسمية للوداد أمام أسيك أبيدجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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