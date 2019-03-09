تمكنت عناصر الشرطة القضائية أمس الجمعة، بطنجة، من اعتقال المشتبه في تورطه بالجريمة التي هزت مدينة مكناس، والمتعلقة بقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة، داخل منزلهم بحي الوحدة 1 بمنطقة سيدي بوزكري.
وحسب مصدر “اليوم 24″، فإن الأمر يتعلق بسيدة في السبعينات من عمرها، وابنتها، وأحد أحفادها، توفوا في ظروف غامضة، داخل منزلهم بحي الوحدة1، حيث عثر عليهم في حالة تحلل متقدمة.
ويضيف ذات المصدر، أن العناصر الأمنية، داهمت شقة المشتبه به “ع.ال”، 17 سنة، بحي العرفان بطنجة، بناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، حيث ألقت القبض عليه، من أجل التحقيق معه حول ملابسات جريمة القتل، تحت إشراف النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن طنجة يعتقل المشتبه في ارتكابه “مجزرة مكناس”..جريمة راحت ضحيتها جدة وابنتها وحفيدها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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