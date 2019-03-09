عاجل..الطفلة زينب تعود إلى حضن أسرتها بعد 6 أيام من اختفائها

عادت الطفلة زينب، ذات 6 سنوات، قبل قليل، إلى حضن والديها بعد 6 أيام من اختفائها.
وقال والد الطفلة زينب في حديثه مع “اليوم24” “إنه فوجئ بدخول زينب إلى المنزل بمفردها من دون أن تنطق بأي كلمة”، مؤكدا أن “الطفلة في حالة صدمة وخوف”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه “سينقلها إلى المستشفى للاطمئنان على صحة فلذة كبده”.
وكانت الطفلة زينب اختفت يوم الاثنين الماضي، بعدما كانت تلعب بمفردها أمام منزلها بالمدينة القديمة بالدار البيضاء. واتهمت أسرة زينب بسيدة غامضة رصدتها كاميرات المراقبة برفقة الطفلة.
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