عريس يصفع العروس في حفل الزفاف… وفيديو صادم يوثّق ما حصل!

أقدم عريس على خطوة صادمة جداً في حفل زفافه، إذ صفع العروس أمام الحضور.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات، يُعتقد أنه تمّ تصريرها في آسيا الوسطى، ظهر فيها العريس الغاضب وهو يصفع العروس، بعدما مازحته ولم تطعمه من كعكة الحلوى.

وأثار هذا الفيديو موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا سلوك الرجل.