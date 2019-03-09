بعد فشل قمة هانوي: أميركا تزعم بأن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الإذاعة الأميركية العامة، اليوم السبت، اعتمادا على صور التقطتها أقمار صناعية لمجمع أبحاث قرب بيونغ يانغ، إن كوريا الشمالية قد تكون تستعد لإطلاق صاروخ، ويأتي ذلك بعد الإعلان رسميا من البلدين عن فشل قمة هانوي الشهر الماضي.

وحصلت الإذاعة على صور من شركة ديجيتال غلوب تظهر مجمع سانومدونغ، قبل القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي.

وتظهر الصور الملتقطة في 22 شباط/فبراير الماضي، وجود سيارات وشاحنات وعربات ورافعات في الموقع.

وفي تصريح للإذاعة أكد الخبير في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية في مونتيري، جيفري لويس: "إذا جمعتم كل هذه العناصر، فإن ذلك يشبه إلى حد بعيد ما يفعله الكوريون الشماليون عندما يقومون بصنع صاروخ".

وفي تموز/يوليو 2018، أكدت صحيفة "واشنطن بوست"، أن وكالات الاستخبارات المركزية الأميركية رصدت، عبر صور للأقمار للصناعية، بناء "صاروخ واحد أو اثنين جديدين على الأرجح في الموقع المذكور".

Advertisements

وذكر خبراء أميركيون بالاستناد إلى صور جديدة للأقمار الصناعية، أن موقع سوهايي (أو تونغشانغ-ري)، الذي يضم قاعدة إطلاق ومحطة اختبار محركات صاروخية، أعيد بناؤه سريعا، و"عاد إلى وضعه العملاني".

وكان تدمير هذا الموقع من الوعود النادرة الملموسة التي قطعها للولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة الزعيم الكوري الشمالي.

وفي ضوء كل هذه المعلومات، حذر ترامب من أنه سيشعر "بخيبة أمل شديدة، شديدة جدا في حال تأكدت". لكن ترامب عاد وصرح الخميس "سنرى"، "سنجيبكم في غضون عام تقريبا"، فيما بدا إشارة تهدئة.