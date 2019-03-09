إصابة خطيرة بحادث دراجة نارية قرب عيلبون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (30 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق بمحاذاة قرية عيلبون عصر اليوم السبت.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع رقم 806 بمساره بالقرب من قرية عيلبون في الجليل، وذلك لأسباب لم تتضح بعد.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقل المصاب، على وجه السرعة بمروحية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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